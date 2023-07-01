Мріяв побачити доньку, що ще не народилася, і навчити сина риболовлі: окупанти вбили українського розвідника

Ростислав був хоробрим розвідником, люблячим чоловіком, батьком та сином

Щодня у війні з російськими окупантами Україна втрачає своїх захисників – 26 червня під час виконання бойового завдання загинув розвідник Ростислав Пархоменко.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Ростислав народився 1993-го року у Чернігові, закінчив військовий ліцей у Києві та пізніше став розвідником. На військовій службі чоловік із серпня 2010 року.

Ростислав Пархоменко любив подорожі

Він був хоробрим розвідником, люблячим чоловіком, батьком та сином. Герой дуже мріяв побачити свою дочку, що ще не народилася, — його дружина вагітна.

Він дуже цінував сім’ю, постійно дарував квіти дружині та мамі та мріяв навчити маленького сина премудростям рибальства, бо сам захоплювався риболовлею. Ростислав любив спорт та подорожі, планував показати своїм дітям Норвегію – одну з його найулюбленіших країн.

Герой був хоробрим розвідником

Проводити героя в останню путь зібралося багато людей, його поховали у селі Хмільниця Чернігівської області.

Багато людей прийшли проводити героя

Ростислава поховали у Хмільниці

Як повідомляв "Телеграф", у боях за Україну загинув бойовий медик 3-ї окремої штурмової бригади, сформованої на базі підрозділу територіальної оборони "Азов" Артем Суховий. У хлопця залишилася дружина та маленький син.