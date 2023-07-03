Новий флагман українського флоту вже спущено на воду: подробиці від командувача ВМС

Що відомо про корвет, який стане флагманом флоту України

Роботи щодо будівництва майбутнього флагмана ВМС України "Гетьман Іван Мазепа" йдуть швидше, ніж очікувалося. І навіть попри російське вторгнення, українське керівництво розуміє важливість введення корабля в дію.

Про це розповів командувач українським флотом, віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю АрміяInform.

"Те, що наша перемога неминуча, ми розуміємо, але, на жаль, противник і після того, як покине нашу територію, все одно буде нашим сусідом. І ми повинні мати такий флот, який більше не дасть загарбникові взагалі подумати знову зробити на нас напад чи дивитися у бік нашої країни", — сказав він.

Командувач ВМС зазначив, що "Іван Мазепа" має стати на озброєння вже наступного року, а до того на нього мають встановити все необхідне обладнання та озброєння.

Це включає артилерійські системи калібру 76-мм, крилаті ракети, далекобійні зенітні комплекси, засоби РЕБ та інше.

При цьому Неїжпапа зазначив, що за кордоном будуються відразу два кораблі цього типу, проте щонайменше ще два будуватимуться вже в Україні.

Навчання екіпажу, як і будівництво флагмана українського флоту, відбувається у Туреччині, оскільки ця країна має на своєму озброєнні інші корвети типу "Ada", до яких належить і "Іван Мазепа".

Втім, каже Неїжпапа, крім корветів майбутній флот України має включати й інші кораблі, на кшталт протимінних чи десантних.

"Флот — це взагалі дорога річ. Далеко не кожна країна може дозволити собі мати флот", — наголосив він.

Як повідомлялося раніше, майбутній флагман ВМС ЗСУ був спущений на воду 2 жовтня, а на церемонії була присутня перша леді України Олена Зеленська.