Новый флагман украинского флота уже спущен на воду: подробности от командующего ВМС

Что известно о корвете, который станет флагманом флота Украины

Работы по строительству будущего флагмана ВМС Украины "Гетьман Иван Мазепа" идут быстрее, чем ожидалось. И даже несмотря на российское вторжение украинское руководство понимает важность введения корабля в строй.

Об этом рассказал командующий украинским флотом, вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью АрміяInform

"То, что наша победа неизбежна, мы понимаем, но, к сожалению, противник и после того, как покинет нашу территорию, все равно будет нашим соседом. И мы должны иметь такой флот, который больше не даст захватчику вообще подумать снова совершить на нас нападение или смотреть в сторону нашей страны", — сказал он.

Командующий ВМС отметил, что "Иван Мазепа" должен стать на вооружение уже в следующем году, а до того времени на него должны установить все необходимое оборудование и вооружение.

Это включает в себя артиллерийские системы калибра 76-мм, крылатые ракеты, дальнобойные зенитные комплексы, средства РЭБ и другое.

При этом Неижпапа отметил, что за границей строятся сразу два корабля этого типа, однако по меньшей мере еще два будут создаваться уже в Украине.

Обучение экипажа, как и строительство флагмана украинского флота, проходит в Турции, поскольку эта страна имеет на своем вооружении другие корветы типа "Ada", к которым относится и "Иван Мазепа".

Впрочем, говорит Неижпапа, помимо корветов будущий флот Украины должен включать в себя и другие корабли, вроде противоминных или десантных.

"Флот – это вообще дорогая вещь. Далеко не каждая страна может позволить себе иметь флот", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, будущий флагман ВМС ВСУ был спущен на воду 2 октября, а на церемонии присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская.