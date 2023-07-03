Міноборони судитиметься через результати держаудиту: Резніков пояснив причину

Цікаво, що співпрацю Міноборони із вітчизняними виробниками аналізують зовсім інакше, аніж із зарубіжними

Численні скандали у Міноборони, котрі почалися із перевірки закупівлі продуктів для тилових частин ЗСУ, стали причиною масштабного аудиту міністерства. Його підсумки стали відомі наприкінці червня, однак міністр Олексій Резніков відмовляється погоджуватися із їхньою правдивістю. Це і не дивно, бо ж згідно із документами було знайдено порушень на 2,5 млрд гривень.

Як пояснив чиновник у авторській статті для видання "Forbes Україна", всі ці "порушення" включають у себе прибуток, котрий був отриманий приватними і державними компаніями, котрі співпрацювали із Міноборони.

Резніков підкреслив, що рік тому особисто ініціював перевірку свого відомства. За його словами, він сподівався, що це допоможе отримати більше інформації про слабкі місця організації роботи, а у майбутньому — краще впровадити реформи.

"Аудитори провели велику роботу, зібрали багато корисного матеріалу, але водночас хтось прийшов до "проривної" думки, що українські постачальники Міноборони – і державні, і приватні, які забезпечують армію – не мають права на прибуток. Взагалі", — говорить Олексій Резніков.

При цьому він підкреслює, що такий підхід поширюється лише на вітчизняних виробників — іноземців чомусь вирішили не чіпати.

"Тоді у мене питання – а як українському бізнесу масштабувати виробництво без прибутку? Ми ж хочемо більше української зброї, гарантовані поставки української форми? Як це забезпечити без масштабування виробництва і без прибутку? І чому право іноземців на прибуток ніхто під сумнів не ставить? Хіба це справедливо? Абсолютно ні!" — обурюється міністр.

Резніков пояснив, що аудитори знайшли формальну зачіпку в урядовій постанові №335, на підставі якої і вирішили, що український бізнес можна лишити без прибутку. Ба, більше — вимагають повернути все раніше зароблене. Відповідно, це вплине на створення і утримання робочих місць, сплату податків і зарплат, а, отже, і економіку країни в цілому.

"З юридичного погляду позиція Міноборони є бездоганною. Ми переконані, що український бізнес, який забезпечує армію, має право на прибуток. Українське законодавство це гарантує. Тому ми оскаржили підхід Держаудиту в суді. Бо ситуація не вимагає якихось змін до законодавства чи складних кроків, — переконаний очільник Міноборони. — Я впевнений, що у цій конкретній ситуації з претензіями аудиту ми знайдемо рішення і захистимо інтереси вітчизняного бізнесу. Найшвидший шлях – ліквідувати норму, яка містить зачіпку для формальних претензій. Але це неоптимальний шлях, який не має стати правилом і не має заохочуватися".

Слід зазначити, що суспільний резонанс щодо окремих неоднозначних закупівель Міністерства оборони приніс свої плоди. Зокрема, це відзначив офіцер ЗСУ Віктор Таран, котрий підкреслив, що нинішні угоди, котрі відомство укладає через механізм Prozorro, страшенно дратує "тендерну мафію".