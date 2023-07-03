Минобороны будет судиться по результатам госаудита: Резников объяснил причину

Интересно, что сотрудничество Минобороны с отечественными производителями анализируют совсем иначе, чем с зарубежными

Многочисленные скандалы в Минобороны, начавшиеся с проверки закупки продуктов для тыловых частей ВСУ, стали причиной масштабного аудита министерства. Его итоги стали известны в конце июня, однако министр Алексей Резников отказывается соглашаться с их правдивостью. Это и неудивительно, ведь согласно документам были найдены нарушения на 2,5 млрд гривен.

Как пояснил чиновник в авторской статье для издания "Forbes Украина", все эти "нарушения" включают в себя прибыль, полученную частными и государственными компаниями, которые сотрудничали с Минобороны.

Резников отметил, что год назад лично инициировал проверку своего ведомства. По его словам, он надеялся, что это поможет получить больше информации о слабых местах организации работы, а в будущем лучше внедрить реформы.

"Аудиторы провели большую работу, собрали много полезного материала, но в то же время кто-то пришел к "прорывному" мнению, что украинские поставщики Минобороны – и обеспечивающие армию государственные, и частные – не имеют права на прибыль. Вообще", — говорит Алексей Резников.

При этом он подчеркивает, что такой подход распространяется только на отечественных производителей — иностранцев почему-то решили не трогать.

"Тогда у меня вопрос – а как украинскому бизнесу масштабировать производство без прибыли? Мы же хотим больше украинского оружия, гарантированы поставки украинской формы? Как это обеспечить без масштабирования производства и без прибыли? И почему право иностранцев на прибыль никто под сомнение не ставит? Разве это справедливо? Совершенно нет!" — возмущается министр.

Резников пояснил, что аудиторы обнаружили формальную зацепку в правительственном постановлении №335, на основании которого и решили, что украинский бизнес можно оставить без прибыли. Более того, требуют вернуть все ранее заработанное. Соответственно это повлияет на создание и удержание рабочих мест, уплату налогов и зарплат, а, следовательно, и экономику страны в целом.

"С юридической точки зрения позиция Минобороны безупречна. Мы убеждены, что украинский бизнес, обеспечивающий армию, имеет право на прибыль. Украинское законодательство это гарантирует. Поэтому мы обжаловали подход Госаудита в суде. Потому что ситуация не требует каких-либо изменений к законодательству или сложных шагов, — убежден глава Минобороны. — Я уверен, что в этой конкретной ситуации с претензиями аудита мы найдем решение и защитим интересы отечественного бизнеса.Самый быстрый путь — ликвидировать норму, содержащую зацепку для формальных претензий. Но это неоптимальный путь, который не должен стать правилом и не должно поощряться".

Следует отметить, что общественный резонанс по отдельным неоднозначным закупкам Министерства обороны принес свои плоды. В частности, это отметил офицер ВСУ Виктор Таран, который подчеркнул, что нынешние соглашения, которые ведомство заключает через механизм Prozorro, ужасно раздражают "тендерную мафию".