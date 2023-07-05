"Чи візьмемо Бахмут? Звичайно": Сирський розповів про контрнаступ і втрати росіян

Ситуація на фронті поки що розвивається за планами, які були розроблені та затверджені

Контрнаступ ЗСУ відбувається за планом і українські військові можуть звільнити Бахмут, за який майже рік йдуть бої. У той самий час справи росіян на фронті незавидні, оскільки вони зазнають величезних втрат.

Про це розповів командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю ABC News.

"Ми всі хотіли б досягти такого результату (звільнення Бахмуту, — Ред.), але поки що все розвивається за планами, які були розроблені та затверджені. Я назвав би це природним процесом досягнення нашої перемоги без будь-якого тиску або підштовхування з будь-якого боку", — сказав він.

Командувач позитивно відповів на запитання, чи зможуть Сили оборони звільнити Бахмут.

"Звичайно, я в цьому впевнений", — додав Сирський.

Одна з головних цілей зараз полягає в тому, щоб сильно вимотати російські сили для створення прориву, який можна використовувати для контрнаступу ЗСУ. Водночас Сили оборони ще не пустили в дію весь свій потенціал — ще не сформовані всі бригади та передане Заходом озброєння. У той самий час росіяни безпосередньо орієнтовані на західну техніку та її знищення.

Також, за словами Олександра Сирського, справи противника на фронті погані, адже він зазнає у 8, а то й у 10 разів більше втрат, особливо за кількістю убитих.

Контрнаступ, як зазначає командувач Сухопутних військ, — це дуже складний процес. З українського боку це боротьба за визволення території нашої держави, а з боку супротивника – це лише загарбницька війна.

До речі, питання про те, як довго триватиме війна, Сирський коротко відповів: "Я не знаю".

Варто додати, що Олександр Сирський також висловився щодо ПВК "Вагнера" після її провального заколоту у росії. На думку командувача, цій військової компанії настав кінець і історію з нею можна вважати закритою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про хід контрнаступу і натякнула, що українські військові мають успіхи, але говорити про них поки не можна.