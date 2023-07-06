І це ще не кінець: Україна вже перегнала росію за кількістю танків (інфографіка)

Опубліковані цифри не можуть точно відображати ситуацію на фронті

Україна почала перевершувати росію у кількості танків після більш ніж 16 місяців війни.

Як пише Bloomberg, про це свідчать дані бази Ukraine Support Tracker.

У звіті фахівців зазначено, що Київ отримав від союзників з початку війни 471 новий танк, а ще 286 перебувають у процесі передачі. З початку війни росіяни мали 3,4 тисячі танків, зараз залишилося 1,4 тисячі. Україна на момент повномасштабного вторгнення окупантів мала майже тисячу танків, а зараз — 1,5 тисячі.

Також з початку війни спостерігається скорочення різниці у кількості важкого озброєння та реактивних систем залпового вогню. До лютого 2022 року Україна мала майже 800 одиниць важкого озброєння, а зараз — понад тисячу. Щодо РСЗВ, то до початку вторгнення ми мали 354 одиниці, зараз же у розпорядженні ЗСУ 427 установок. У росії ж майже за півтора року війни систем РСЗВ поменшало майже на 300 одиниць.

Видання зазначає, що цифри не можуть точно відображати ситуацію на фронті, адже обидві сторони війни не розкривають втрат на офіційному рівні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Британії озвучили масштабні втрати росіян на фронті.