Приєдналася до санкцій, але заборонила передачу танків: Швейцарія ухвалила важливі рішення щодо війни в Україні

Швейцарія підтримує Україну, але не хоче порушувати свій нейтралітет

Швейцарія вирішила розширити списки санкцій щодо рф, таким чином країна приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС.

Про це повідомляється на урядовому порталі країни.

"Федеральна рада була проінформована про те, що урядове відомство, відповідальне за санкції, розширило списки санкцій щодо росії", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, зміни набудуть чинності вже сьогодні, 28 червня, о 18.00. Таким чином, Швейцарія запроваджує санкції щодо додаткових фізичних та юридичних осіб, прийняті Європейським союзом 23 червня у рамках свого 11-го пакету санкцій.

"Очікується, що Федеральна рада ухвалить рішення про їх прийняття до кінця серпня", — додали в уряді.

При цьому незважаючи на те, що сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї Україні, танки Leopard 1 до нашої країни таки не приїдуть.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на комюніке, яке опинилося у розпорядженні її редакції.

За даними видання, рада Швейцарії відхилила запит компанії Ruag SA щодо 96 танків Leopard 1 A5 на підставі законодавства про нейтралітет. Їх планували привезти до Німеччини з Італії для ремонту та модернізації, щоб потім передати Україні як військову допомогу.

"Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків не можливий у зв’язку з положеннями чинного законодавства. Зокрема, такий продаж суперечив би закону про засоби військового призначення та означав би зміну швейцарської політики нейтралітету", — пояснили у заяві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 11-й пакет санкцій проти росії, зокрема, включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та окремим лістингам.