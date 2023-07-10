"Радянські аналоги і поряд не стоять": у Міноборони розповіли про переваги БМП Bradley (відео)

Техніка з США вже підтвердила заявлені характеристики у бою

На тлі нового пакету військової допомоги від США, до якого, зокрема, увійдуть американські БМП Bradley, у Міноборони України пояснили, чим гарні ці бойові машини.

Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що основним завданням БМП на полі бою є вогнева підтримка та транспортування піхоти. А з ними M2 Bradly справляється "на відмінно", адже, що стосується підтримки, то ця машина озброєна 25-мм автоматичною гарматою Бушмастер з боєкомплектом 900 набоїв, пусковою установкою TOW і 7,62-мм кулеметом.

"Бронебійний снаряд гармати здатний пробивати до 66 мм броні, чого достатньо для знищення БМП-1/2 з дистанції до 2 кілометрів", — наголосила Маляр.

А щодо транспортування піхоти, то тут американська броня може похвалитися неабиякою живучістю. За приклад у Міноборони навели кілька випадків:

коли екіпаж і десант Бредлі залишилися цілими після прямого влучення ракети "Града" по машині;

коли Бредлі вибухнув на протитанковій міні та отримав пряме влучення протитанкового кумулятивного боєприпасу у вежу. Екіпаж та десант не постраждали.

"Як відзначають українські захисники, радянські БМП за рівнем захисту навіть близько не стоять з американським аналогом", — каже вона.

Про те, що ще вміє БМП Bradley, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.