Названа на честь генерала: що вміє потужна американська БМП, яку передають Україні (відео)

Подібна техніка забезпечить не лише транспортування, а й захист піхоти під час бою

Захід продовжує підтримувати Україну у війні з росією, готуючи все нові й нові пакети воєнної допомоги. Частиною одного із них стали і бойові машини піхоти M2 Bradley, які використовуються армією США ще із 1981 року. Незамінні у якості транспортного засобу, ці машини здатні стати для військовослужбовців чудовим захистом під час ворожого обстрілу. Недарма у Генштабі ЗСУ вкотре подякували за надання подібного озброєння американським партнерам.

"Телеграф" детально розповість, які потужності має подібна БМП і на що саме вона здатна на полі бою. Послуговуємося інформацією із відкритих джерел, де вказані основні характеристики технічного засобу.

Як уже згадувалося, на озброєнні американських військових M2 Bradley знаходиться із 80-х років минулого століття. Загалом же її виготовлення почалося набагато раніше, адже випробування зайняли майже два десятиліття. Варто зазначити, що своє ім'я бойова машина отримала на честь легенди армії США часів Другої світової війни, генерала Омара Бредлі.

Що може M2 Bradley?

Як бойова машина піхоти, M2 Bradley призначена, перш за все, для транспортування піхотинців на полі бою. Також завдяки конструкції транспортного засобу бійці можуть його використовувати для веденню вогню по ворогу, також за допомогою БМП забезпечується вогнева підтримка піхоти, коли ті пересуваються на своїх двох.

Так виглядають БМП, котрі в Америці підготували для передачі в Україну

Ефективність цієї машини перевірена кількома війнами, зокрема конфліктами в Іраку та Перській затоці. Екіпаж такої техніки складається із трьох осіб — водія-механіка, навідника-оператора та командира БМП. Загальна кількість десанту, яку здатна перевозити одна одиниця транспорту — шість людей.

Ця машина має вельми традиційне компонування: моторно-трансмісійне відділення (МТВ) знаходиться в передній частині авто, зміщене до правого борту. Водій же знаходиться зліва, маючи власний люк — який відкидається назад. Огляд із такої машини можливий тільки вперед і ліворуч — через спеціальні призмові оглядові блоки. Цікаво, що передній можна замінювати на прилад нічного бачення, аби краще пересуватися в темний час доби. А от огляд з правого боку ускладнено через дах МТВ.

Посередині M2 Bradley знаходиться двомісна башта, де зазвичай розташовуються навідник і командир екіпажу. Кожен теж має власний люк, що дозволяє мати кращий огляд периметру. Місце всередині використовують максимально ефективно: якщо в машині є десант, то двоє осіб знаходяться за спиною водія, ще двоє — біля правого борту за баштою, решта сидить біля кормової аппарелі.

Так із "Бредлі" спішуються військові

Загалом корпус БМП складається із листів алюмінієвого сплаву, які зварені між собою. Дно транспортного засобу також захищене додатковим сталевим листом — це убезпечує його від підриву на міні. До речі, дозволяє M2 Bradley пережити і сильну вибухову хвилю: завдяки відкидному хвилевідбійному щиту в передній частині авто.

Ну і куди ж без озброєння? Найчастіше в цьому виді бойових машин використовують 25-міліметрову автоматичну гармату М242, що має двострічкове живлення. Завдяки цьому зброю можна швидко перемкнути із одного типу боєприпасів на інший. Загальний боєкомплект M2 Bradley — 900 снарядів, серед яких є осколково-фугасні і бронебійні. Також застосовуються кулемети 7,62-мм. Додатково БМП може мати протитанковий ракетний комплекс, який зазвичай у похідному положенні прикритий і притиснутий до борту. У разі необхідності його можна швидко задіяти, завдавши ворогу серйозного удару.

Основні характеристики

Загальна вага однієї БМП цього типу складає 30 тонн. Двигун має потужність у 500 кінських сил, що дозволяє M2 Bradley розвивати швидкість до 66 км/годину. На жаль, по бездоріжжю вона знижується до 40 км/годину. Вартість такої БМП перевищує 3 млн доларів за штуку.

Нагадаємо, що не лише Америка надає ЗСУ подібне озброєння. Також бойові машини піхоти презентувала ЗСУ і Німеччина — мова йде про техніку Marder. Берлін планує передати українським воїнам 40 одиниць такого транспорту.

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