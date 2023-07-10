Окупанти посилюють тиск на "паспортизованих" українців: подробиці

В Україні заявили про порушення прав українців

У Росії посилили перевірки українців, яким окупанти роздали свої паспорти. У МЗС вже дали відповідь на це.

Як інформує "Суспільне", йдеться про указ диктатора володимира путіна, яким "паспортизовані" українці перевірятимуться на предмет здійснення ними дій щодо реалізації прав та обов’язків, що належать українському громадянству.

"Цей "нормативно-правовий акт" є черговим порушенням законних прав українців, які внаслідок збройної агресії росії були змушені залишитися на тимчасово окупованих територіях або примусово переміщені на територію держави-агресора", — йдеться у відповіді МЗС України.

Крім того, там нагадують, що російські "укази" не мають юридичної сили на території нашої країни, а ті громадяни нашої країни, які не здійснили вихід із громадянства за українським законодавством, і надалі будуть вважатися громадянами України. Те саме стосується і тих українців, які були незаконно вивезені на територію росії.

Як повідомлялося раніше, мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров раніше розповів про те, чи варто українцям в окупації брати російський паспорт.