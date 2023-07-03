"Погано, але...": мер Мелітополя пояснив, чи варто брати російський паспорт на окупованій території

Для багатьох такий крок є вимушеним заходом

Нині вижити на окупованій території без російського паспорта неможливо, а тому місцеві жителі зазвичай постають перед складним вибором — брати папірець у окупантів або ризикувати своїм власним життям.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, люди, які не мають російського паспорта, навіть не можуть отримати медичну допомогу.

При цьому Федоров зазначає, що отримання російських документів не робить людину колаборантом.

"Отримання російського паспорта – це погано. Якщо можна уникнути його отримання, потрібно все для цього зробити. Але якщо в тебе на одній долоні життя з російським паспортом, а на іншій — смерть без російського паспорта, ти маєш право його взяти", — сказав він.

При цьому глава Мелітополя зазначив, що відразу після деокупації людям необхідно звернутися до компетентних органів і здати документ, оскільки його отримання відбувалося під тиском.

Федоров додав, що відповідні норми мають бути прописані у законодавстві, і народні депутати обговорюють можливість створення механізму щодо відмови від документів, виданих окупантами.

Більше на цю тему читайте у матеріалі: Якщо ми не звільнимо Мелітополь, держави Україна не буде, — мер Іван Федоров

Нагадаємо, раніше Федоров розповідав, як слід відроджувати Мелітополь після того, як місто буде деокуповане, а також які проблеми виникнуть.