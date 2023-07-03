"Плохо, но…": мэр Мелитополя объяснил, стоит ли брать российский паспорт на оккупированной территории

Для многих такой шаг является вынужденной мерой

В настоящее время выжить на оккупированной территории без российского паспорта не представляется возможным, а потому местные жители обычно встают перед сложным выбором — брать бумажку у оккупантов или рисковать своей собственной жизнью.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, люди, у которых нет российского паспорта, даже не могут получить медицинскую помощь.

При этом Федоров отмечает, что получение российских документов не делает человека коллаборантом.

"Получение российского паспорта – это плохо. Если можно избежать его получения, нужно все для этого сделать. Но если у тебя на одной ладони — жизнь с российским паспортом, а на другой — смерть без российского паспорта, ты имеешь право его взять", — сказал он.

При этом глава Мелитополя отметил, что сразу же после деоккупации людям необходимо обратиться в компетентные органы и сдать документ, так как его получение происходило под давлением.

Федоров добавил, что соответствующие нормы должны быть прописаны в законодательстве, и народные депутаты обсуждают, возможность создания механизма по отказу от документов, которые были выданы оккупантами.

Больше по теме читайте в материале: Если мы не освободим Мелитополь, государства Украина не будет, — мэр Иван Федоров

Напомним, ранее Федоров рассказывал, как следует возрождать Мелитополь после того, как город будет деоккупирован, а также какие проблемы при этом возникнут.