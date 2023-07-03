"С "консервой" все ясно": мэр Мелитополя рассказал, было ли в городе предательство

В Мелитополе была уникальная ситуация

Мелитопольцы даже несмотря на оккупацию не предали Украину, а "консервы" по типу евгения балицкого не смогли получить влияния на город.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в Мелитополе была уникальная ситуация. россияне ожидали, что мэр им вынесет ключи, депутаты споют гимн россии, а жители будут аплодировать. Но они получили отказ.

"Мэр сказал, что готов сотрудничать только если украинский флаг будет на центральной площади. Ни один из заместителей городского головы не согласился сотрудничать. Даже после того, как меня забрали в плен. Только один из 12 руководителей коммунальных предприятий согласился сотрудничать. И ни один из директоров детских садов или школ не согласился. Начальник полиции выехал, начальник СБУ выехал", — говорит Федоров.

А по поводу евгения балицкого — предателя, который стал гауляйтером Запорожья, то с ним, отмечает мэр, было давно все ясно, но влияния на город он никакого не имел.

"Мы с ним в противостоянии с 2014 года. Было множество сигналов силовым структурам, что это "консерва". Что этот человек насаждает российские нарративы. Мы понимали, что он может быть тем, кто возглавит движение пророссийских сил. Но он точно не имел влияния на город.

В 2020 году у нас прошли выборы. балицкий из 42 депутатов горсовета получил всего четыре. Поэтому, по-моему, измены в городе не было. Коллаборантом стал глава ГСЧС, но я для себя могу объяснить, почему он предал. Хотя он за это должен отвечать", — рассказывает чиновник.

Больше о концепции будущего не только для Мелитополя, но и для всего юга, о примирении жителей и первых днях полномасштабной войны вы можете прочитать в интервью Ивана Федорова "Телеграфу" под названием "Если мы не освободим Мелитополь, государства Украина не будет, — мэр Иван Федоров".

Напомним, ранее мы писали о том, что коллаборант евгений балицкий получил 15 лет тюрьмы в Украине. При этом он до сих пор является депутатом Запорожской ОВА.