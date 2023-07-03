"З "консервою" все ясно": мер Мелітополя розповів, чи була у місті зрада

У Мелітополі була унікальна ситуація

Мелітопольці навіть попри окупацію не зрадили Україну, а "консерви" на кшталт євгена балицького не змогли отримати впливу на місто.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, у Мелітополі була унікальна ситуація. росіяни очікували, що мер їм винесе ключі, депутати заспівають гімн росії, а мешканці аплодуватимуть. Але вони отримали відмову.

"Мер сказав, що готовий співпрацювати тільки якщо український прапор буде на центральній площі. Жоден із заступників міського голови не погодився співпрацювати. Навіть після того, як мене забрали в полон. Лише один з 12 керівників комунальних підприємств погодився співпрацювати. І жоден з директорів дитячих садочків чи шкіл не погодились. Начальник поліції виїхав, начальник СБУ виїхав", — каже Федоров.

А з приводу євгена балицького — зрадника, який став гауляйтером Запоріжжя, то з ним, зазначає мер, було давно все зрозуміло, але впливу на місто він ніякого не мав.

"Ми з ним в протистоянні з 2014 року. Було безліч сигналів силовим структурам, що це "консерва". Що ця людина насаджує російські наративи. Ми розуміли, що він може бути тим, хто очолить рух проросійських сил. Та він точно не мав впливу на місто.

У 2020 році у нас пройшли вибори. Балицький з 42 депутатів міськради отримав всього чотири. Тому, на мою думку, зради в місті не було. Колаборантом став голова ДСНС, але я для себе можу пояснити, чого він зрадив. Хоча він за це має нести відповідальність", — розповідає чиновник.

Більше про концепцію майбутнього не лише для Мелітополя, а й для всього півдня, про примирення мешканців та перші дні повномасштабної війни ви можете прочитати в інтерв’ю Івана Федорова "Телеграфу" під назвою "Якщо ми не звільнимо Мелітополь, держави Україна не буде, — мер Іван Федоров".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колаборант євген балицький отримав 15 років в’язниці в Україні. При цьому він досі є депутатом Запорізької ОВА.