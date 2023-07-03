"Опыт Югославии нам не подойдет": мэр Мелитополя рассказал, как возрождать город после россиян

Власти Мелитополя намерены улучшать город и объединить вокруг этого всех жителей

В Мелитополе, где с каждым днем увеличивается число оккупантов на фоне контрнаступления ВСУ, уже разработали план действий после деоккупации региона. После того, как все желающие вернутся домой, перед властями города будет стоять сложная задача — примерить людей с разными взглядами на ситуацию.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Также он назвал пять критериев, по которым город будет улучшен.

Мэр города отметил, что военные не обсуждают с ним планы по освобождение Мелитополя, но перед ним, как перед гражданским лицом, стоит другая задача. В 30-дневнй срок после деоккупации власти города должны обеспечить возможность вернуться домой всем, кто выехал. Для этого нужно, чтобы основные составляющие были в порядке: свет и вода.

Кроме того, властям Мелитополя предстоит помирить между собой тех, кто выехал, с теми, кто остался. Одних считают предателями, а вторых — коллаборантами.

"У нас до вторжения жило 110 национальностей, не было никаких конфликтов на межнациональной почве. Но сейчас все посложнее. Построить новое общество после освобождения – это сложная задача. Мы изучали опыт Югославии – нам не подошел. Изучали другие войны — тоже опыт не работает, потому что у нас своя ситуация", — сказал Иван Федоров.

По его словам, первым пунктом станет церковь, где будут обустроены примирительные пункты. Пасторы в Мелитополе проводили службы до середины лета 2022 года. Второй пункт — это образование, ведь сейчас россияне прилагают максимум усилий, чтобы зомбировать украинских детей. Более того, для них создаются специальные лагеря, в которых маленьким украинцам насаждают пропаганду.

"Имеем ли мы право называть предателем ученика, побывавшего в лагерях, поющего гимн россии? По-моему, нет. Мы должны сказать, что его ввели в заблуждение. Родителей его нужно рассматривать отдельно, но ребенка точно нет", — подчеркнул Иван Федоров.

Мэр Мелитополя также рассказал, что местные университеты стараются сотрудничать с европейскими, чтобы у детей была альтернативная точка зрения. Именно при помощи образования детей планируют заново интегрировать в украинское общество.

Третьим пунктом примирения жителей станет объединение вокруг будущего города. Мэр заявил, что не хочет возвращаться в довоенный город, а намерен сделать его лучше. Уже даже разработана стратегия развития приазовского региона после деоккупации, которая состоит из пяти критериев:

Зеленая энергетика — Приазовье одно из лучших по развитию этой отрасли.

Курорты — в 2021 году отдохнуть на побережье Азовского моря приехало свыше 5 млн человек.

Мелкое машиностроение — во времена СССР в Мелитополе работали 12 машиностроительных предприятий. Также есть организации, которые производят комплектующие для Ford и Mercedes, поэтому это нужно развивать.

Развитие IТ-технологий.

Развитие агронаправления.

"Вокруг такого развития региона мы должны объединять и примирять людей", — подытожил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Подробнее о том, что происходит в Мелитополе во время оккупации и что возвращение города означает для Украины читайте в материале "Если мы не освободим Мелитополь, государства Украина не будет, — мэр Иван Федоров".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто сдал Мелитополь и весь юг россиянам. По словам мэра города, речь идет не об одном человеке.