Оккупантов больше, чем гражданских: что известно о ситуации в Мелитополе

Город фактически превратили в военный и логистический хаб для захватчиков

Временно оккупированный Мелитополь, где в последнее время участилась "бавовна" вблизи российских баз, является одним из главных очагов пребывания оккупантов на юге Украины. По словам мэра Ивана Федорова, в населенном пункте в настоящее время остается около 60-70 тысяч мирных жителей, однако количество российских захватчиков там все равно больше.

Об этом чиновник заявил в эфире телемарафона, комментируя нынешнюю ситуацию в городе. Федоров называет Мелитополь сейчас "большой военной базой" оккупантов. Также враг использует город в качестве логистического хаба, чтобы перегонять технику и оружие на разные участки фронта.

"Люди говорят, что военных россиян больше, чем гражданских. Враг избрал Мелитополь своим логистическим центром, и потому там много военных", — подчеркнул мэр Мелитополя.

Мелитополь на карте

Также в городе, по словам Федорова, достаточно много россиян, занимающихся не прямым участием в боях на фронте, а подавлением проукраинского сопротивления. В частности, для этого используют давление на работающее население: проводят очередную волну военного учета на местных предприятиях, создавая так называемые "военные столы". Посредством этих формирований россияне надеются мобилизовать жителей Мелитополя, чтобы бросить на фронт в качестве "живого щита". Также в городе не останавливается процесс принудительной паспортизации.

Однако следует отметить, что украинцы не сдаются и продолжают партизанскую работу. Так, несколько недель назад в Мелитополе раздались громкие взрывы, связанные с выведением из строя части железнодорожных путей. Это оказало большое влияние на логистические связи российской армии.