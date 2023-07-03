"Досвід Югославії нам не підійде": мер Мелітополя розповів, як відроджувати місто після росіян

Влада Мелітополя має намір покращувати місто та об’єднати навколо цього всіх жителів

У Мелітополі, де з кожним днем збільшується кількість окупантів на тлі контрнаступу ЗСУ, вже розробили план дій після деокупації регіону. Після того, як усі охочі повернуться додому, перед владою міста стоятиме складне завдання — примирити людей із різними поглядами на ситуацію.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також він назвав п’ять критеріїв, за якими місто буде покращено.

Мер міста зазначив, що військові не обговорюють з ним плани щодо звільнення Мелітополя, але перед ним, як перед цивільною особою, стоїть інше завдання. У 30-денний термін після деокупації влада міста має забезпечити можливість повернутися додому всім, хто виїхав. Для цього потрібно, щоб основні складові були в порядку: світло та вода.

Крім того, влада Мелітополя має помирити між собою тих, хто виїхав, з тими, хто залишився. Одних вважають зрадниками, а других – колаборантами.

"У нас до вторгнення жило 110 національностей, не було жодних конфліктів на міжнаціональному ґрунті. Але зараз все складніше. Побудувати нове суспільство після звільнення – це складне завдання. Ми вивчали досвід Югославії – нам не підійшов. Вивчали інші війни – теж досвід не працює, тому що у нас своя ситуація", — сказав Іван Федоров.

За його словами, першим пунктом стане церква, де буде облаштовано примирні пункти. Пастори у Мелітополі проводили служби до середини літа 2022 року. Другий пункт — це освіта, адже зараз росіяни докладають максимум зусиль, щоби зомбувати українських дітей. Більше того, для них створюються спеціальні табори, де маленьким українцям насаджують пропаганду.

"Чи маємо ми право називати зрадником учня, який побував у таборах, співає гімн росії? На мою думку, ні. Ми повинні сказати, що його ввели в оману. Батьків його потрібно розглядати окремо, але дитину точно ні", — підкреслив Іван Федоров.

Мер Мелітополя також розповів, що місцеві університети намагаються співпрацювати з європейськими, щоб діти мали альтернативну точку зору. Саме за допомогою освіти дітей планують наново інтегрувати до українського суспільства.

Третім пунктом примирення мешканців стане об’єднання довкола майбутнього міста. Мер заявив, що не хоче повертатися до довоєнного міста, а має намір зробити його кращим. Вже навіть розроблено стратегію розвитку приазовського регіону після деокупації, яка складається з п’яти критеріїв:

Зелена енергетика — Приазов’я одне з найкращих у розвитку цієї галузі.

Курорти — 2021 року відпочити на узбережжі Азовського моря приїхало понад 5 млн осіб.

Дрібне машинобудування — за часів СРСР у Мелітополі працювало 12 машинобудівних підприємств. Також є організації, які виробляють комплектуючі для Ford та Mercedes, тому це потрібно розвивати.

Розвиток ІТ-технологій.

Розвиток агронапряму.

"Навколо такого розвитку регіону ми маємо об’єднувати та примиряти людей", — підсумував мер Мелітополя Іван Федоров.

Докладніше про те, що відбувається у Мелітополі під час окупації та що повернення міста означає для України читайте у матеріалі "Якщо ми не звільнимо Мелітополь, держави Україна не буде, — мер Іван Федоров".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто здав Мелітополь та весь південь росіянам. За словами мера міста, йдеться не про одну людину.