Паспортна атака кремля: експерт назвав головне завдання псевдовиборів на окупованих територіях

Кремль вимагає, щоб до окупаційних "виборів" допускали лише тих, хто отримав паспорт країни-агресорки

На тимчасово захоплених територіях України триває підготовка до запланованих на вересень поточного року "всеросійських" виборів. Кремль вимагає від окупаційної адміністрації проводити масову примусову паспортизацію. Оскільки до участі у "виборах" допускають лише тих, хто отримав документ країни-агресорки.

Про це директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки, експредставник та ексрадник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій та Луганській областях правозахисник Павло Лисянський розповів "Телеграфу".

За словами експерта, масова видача паспортів рф на окупованій території України — також одне з головних завдань, оскільки до участі в окупаційних "виборах" допускають лише тих, хто отримав цей документ країни-агресорки.

"Перед початком голосування окупаційні адміністрації передадуть списки з кількістю виборців у кремль, де буде дано оцінку їхньої роботи з примусової паспортизації — з відповідними кадровими висновками", — пояснює експерт.

Лисянський зазначає, що останні дані, які передавали окупаційні адміністрації в уряд рф — це звіт, що вже 1 млн 400 тисяч місцевих жителів отримали паспорти росії.

"До початку відкритої військової агресії росії проти України в кремлі заявляли, що видали понад 900 тисяч російських паспортів. Зараз рапортують, що видали їх ще близько 400 тисяч. При цьому з початку військової агресії окупанти захопили нові території України, на яких проживало, за різними підрахунками, більше двох-трьох мільйонів осіб. Виходить, що місцеві жителі здебільшого не хочуть отримувати паспорти окупантів, — констатує експерт. — Однак силові органи окупантів використовують інструменти примусу місцевих жителів у вигляді фільтрації з метою змусити отримати паспорт країни-агресорки".

Більше про репресії проти українців та методи окупантів читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Псевдовибори на окупованій частині України: які три завдання хоче терміново вирішити кремль"

Нагадаємо, Кремль налаштований провести незаконні місцеві "вибори" в тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Попри діючий в регіонах воєнний стан, російська влада вже почала підготовку до фейкового голосування, запланованого на вересень 2023 року.