Тероризували цивільних і вчиняли розбійні напади — СБУ знешкодила банду "перевертнів"

Зловмисники під виглядом співробітників Служби безпеки грабувала харків’ян

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України нейтралізувало організоване злочинне угруповання, яке тероризувало громадян і вчиняло розбійні напади у Харкові.

Про це повідомила пресслужба СБУ на своїй сторіці в Facebook.

"Представляючись співробітниками Служби безпеки України, озброєні зловмисники вдиралися до осель місцевих жителів та розграбовували їхнє майно під виглядом проведення вигаданих "обшуків"", — зазначили у відомстві.

Задокументовано, що на початку липня цього року учасники банди здійснили розбій на помешкання харківського подружжя та відібрали золоті прикраси на загальну суму понад 20 тис. дол. США.

Але цього, як встановили оперативники, лідеру угруповання виявилось замало і він почав вимагати у чоловіка ще 5 тис. дол. нібито для "закриття" кримінального провадження проти нього. У разі несплати грошей погрожував фізичним насильством щодо близьких потерпілого.

Співробітники СБУ затримали організатора банди "на гарячому" під час передачі йому всієї суми "данини" від потерпілого.

За даними слідства, головним фігурантом виявився 33-річний місцевий житель, який раніше неодноразово був засуджений за вчинення тяжких злочинів. Під час обшуку в нього вилучено спецодяг зі знаками розрізнення СБУ, а також бойовий пістолет ТТ з боєкомплектом.

"На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою", — йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Раніше "Телеграф" розповідав про викриття СБУ одеського депутата з дружиною, які організували злочинне угрупування та привласнили десятки мільйонів гривень. Їх підозрюють у крадіжці 24 млн грн бюджетних коштів на ремонтах об’єктів соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років.