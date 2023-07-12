Терроризировали гражданских и совершали разбойные нападения — СБУ обезвредила банду "оборотней"

Злоумышленники под видом сотрудников Службы безопасности грабили харьковчан

Главное управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины нейтрализовало организованную преступную группировку, которая терроризировала граждан и совершала разбойные нападения в Харькове.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

"Представляясь сотрудниками Службы безопасности Украины, вооруженные злоумышленники врывались в дома местных жителей и грабили их имущество под видом проведения вымышленных "обысков"", — отметили в ведомстве.

Задокументировано, что в начале июля этого года участники банды совершили разбой на квартиру харьковских супругов и отобрали золотые украшения на общую сумму более 20 тыс. дол.

Но этого, как установили оперативники, лидеру группировки оказалось мало, и он потребовал у мужчины еще 5 тыс. дол. якобы для "закрытия" уголовного производства против него. В случае неуплаты денег угрожал физическим насилием в отношении близких потерпевшего.

Сотрудники СБУ задержали организатора банды "на горячем" во время передачи ему всей суммы "дани" от потерпевшего.

По данным следствия, главным фигурантом оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений. Во время обыска у него изъята спецодежда со знаками различения СБУ, а также боевой пистолет ТТ с боекомплектом.

"На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он под стражей", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что идет расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о разоблачении СБУ одесского депутата с супругой, которые организовали преступную группировку и присвоили десятки миллионов гривен. Их подозревают в краже 24 млн. грн. бюджетных средств на ремонтах объектов социальной инфраструктуры в течение 2017-2021 годов.