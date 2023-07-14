Все вирішилося за 48 годин: Кулеба розповів про подробиці затвердження комюніке саміту НАТО

Найінтенсивніші переговори йшли насамперед зі США та Німеччиною

Ще за 48 годин до початку саміту НАТО в офіційному підсумковому комюніке не було згадки про запрошення України до Альянсу навіть у майбутньому. Змінили ситуацію переговори української сторони із партнерами.

Про це розповів Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Ми дуже різні аргументи наводили. І дискусії тривали місяці, я вам хочу сказати, що станом на неділю, тобто за 48 годин до початку саміту в тексті комюніке взагалі не мало бути жодної згадки запрошення для України", — зазначив він.

Глава МЗС додав, що Україна вела переговори з партнерами, включаючи США та Німеччину. В результаті їх вдалося переконати.

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"За 48 годин завдяки дуже інтенсивному та прагматичному аргументованому спілкуванню з партнерами, насамперед із США та Німеччиною, нам вдалося їх "посунути". І вони погодилися, що слово "запрошення" може або має бути в тексті. Але врешті-решт там воно з’явилося у тому формулюванні, яке ми бачимо", — розповів подробиці Кулеба.

Нагадаємо, у підсумковій заяві саміту НАТО щодо України міститься таке формулювання: "Північноатлантичний союз підтримає Україну у проведенні реформ на шляху до майбутнього членства. Ми зможемо направити запрошення Україні приєднатися до Альянсу, коли союзники погодяться та будуть виконані умови".

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