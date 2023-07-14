Все решилось за 48 часов: Кулеба рассказал подробности утверждения коммюнике саммита НАТО

Самые интенсивные переговоры шли прежде всего со США и Германией

Еще за 48 часов до начала саммита НАТО в официальном итоговом коммюнике не было упоминания о приглашении Украины в Альянс даже в будущем. Изменили ситуацию переговоры украинской стороны с партнерами.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Мы очень разные аргументы приводили. И дискуссии длились месяцы, я вам хочу сказать, что по состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита в тексте коммюнике вообще не должно было быть ни одного упоминания приглашения для Украины", — отметил он.

Глава МИД добавил, что Украина вела переговоры с партнерами, включая США и Германию. В результате их удалось убедить.

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"За 48 часов благодаря очень интенсивному и прагматичному аргументированному общению с партнерами, прежде всего со США и Германией, нам удалось их "подвинуть". И они согласились, что слово "приглашение" может или должно быть в тексте. Но в конце концов там оно появилось в той формулировке, которую мы видим", — рассказал подробности Кулеба.

Напомним, в итоговом заявлении саммита НАТО по Украине содержится такая формулировка: "Североатлантический союз поддержит Украину в проведении реформ на пути к будущему членству. Мы сможем направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому союзу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

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