Маркусу після скандалу знайшли заміну: хто став новим головним сержантом "Магури"

"Авер" пішов на війну добровольцем у 2014 році

Замість відомого військового Валерія Маркуса, який днями подав рапорт про звільнення, головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Магура" призначено Віталія Аверіна.

Про це повідомляється в Telegram-каналі 47 ОМБр.

"Віталія Аверіна призначено головним сержантом 47 окремої механізованої бригади. "Авер" пішов на війну добровольцем у 2014 році, приєднався до лав батальйону "Донбас". Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну", — йдеться в повідомленні.

Аверін нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, раніше він був головним сержантом одного з підрозділів 47 ОМБр.

Віталій Аверін

Нагадаємо, 11 липня Валерій Маркус попросив перевести його з посади головного сержанта 47-ї бригади "Магура" на найнижчу посаду — командира бойової машини, через незгоду з діями командування ОМБр. У конфлікті, який набув широкого розголосу, також спливло ім’я 26-річного майора Івана Шаламага, який, попри свій молодий вік, встиг зарекомендувати себе як один із найкращих командирів у ЗСУ.

У тому, що сталося у "Магурі", "Телеграф" розбирався у статті: Розкол у новоствореній бригаді "Магура". Що відомо про суперечку між Маркусом та Шаламагою