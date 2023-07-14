Маркусу после скандала нашли замену: кто стал новым главным сержантом "Магуры"

"Авер" пошел на войну добровольцем в 2014 году

Вместо известного военного Валерия Маркуса, который на днях подал рапорт об увольнении, главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" назначен Виталий Аверин.

Об этом сообщается в Telegram-канале 47 ОМБр.

"Виталий Аверин назначен главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады. "Авер" пошел на войну добровольцем в 2014 году, присоединился к рядам батальона "Донбасс". Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную", — сказано в сообщении.

Аверин награжден орденом "За мужество" III степени, ранее он был главным сержантом одного из подразделений в 47 ОМБр.

Виталий Аверин

Напомним, 11 июля Валерий Маркус, попросил перевести его с должности главного сержанта 47-й бригады "Магура" на самую низкую должность — командира боевой машины, из-за несогласия с командованием ОМБр. В конфликте, который получил широкую огласку, также всплыло имя 26-летнего майора Ивана Шаламаги, который, несмотря на свой молодой возраст, успел зарекомендовать себя как один из лучших командиров в ВСУ.

В том, что произошло в "Магуре", "Телеграф" разбирался в статье: Раскол в новосозданной бригаде "Магура". Что известно о споре между Маркусом и Шаламагой