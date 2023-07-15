"Для більшості це за межею, але я лікар": мама хлопчика-донора розповіла, чому наважилася віддати органи померлого сина
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Мама хлопчика сама стала ініціатором донорства органів сина, щоб урятувати інших дітей
Мама померлого хлопчика, серце якого пересадили маленькій дівчинці, а інші органи ще двом дітям, розповіла, чому вона прийняла таке рішення і як це відбувалося.
Про це Катерина Сотнікова написала у Facebook.
"Сподіваюся і вірю, що моя розповідь розширить розуміння того, що відбувається, і подарує шанс на життя ще більшій кількості людей", — пише вона.
Жінка за фахом — лікарка, сім’я із Запоріжжя, але змінила багато місць проживання з початку повномасштабної війни. На момент трагедії вона із сином жила у Рівному. 3 липня у Юри під час пробудження після денного сну стався спонтанний крововилив у головний мозок.
"Не було провісників, падінь, ударів головою чи будь-якої іншої причини. На жаль, таке буває, вже нема кого звинувачувати, випадок на мільйон, і він стався саме з моїм сином. Внутрішньомозковий крововилив у стовбур головного мозку... з усіма наслідками, що випливають. Мої колеги зрозуміють, діагноз не буду розписувати… Я все зрозуміла… як лікар, але не могла прийняти… як мати", — пише мама.
Вона почала боротися за життя свого єдиного сина, шукати шляхи порятунку, транспортування, вірила та хапалася за всі примарні шанси.
"Через пару днів моя свідомість почала приймати реальність. А ось ця сама реальність за роки роботи в реанімації мені дуже близька і зрозуміла. Є неминучість, я знаю, як вона виглядає. Смерть мозку. Це лише справа часу... Але існує альтернатива, далеко не популярна, не освітлена нашій країні, більшість за межею розуміння і сприйняття. Трансплантація. Донорство… Мого сина вже не врятувати, я це нарешті усвідомила. І розуміла, що є шанс урятувати когось іншого", — ділиться Катерина.
Хлопчик практично одразу опинився в глибокій комі, "без перспектив життя" з медичної точки зору.
Однак, крім всього жаху, який переживала мама, їй довелося зіткнутися з труднощами у здійсненні задуманого. Вона сама стала ініціатором донорства та попросила допомоги у колег у пошуках варіантів, куди можна звернутися. Їй допомогло дуже багато людей.
"З боку виглядає божевіллям і дикістю. Але так склалося, що я не тільки мама, а ще й лікар. І моє розуміння того, що відбувається, набагато ширше, ніж у людей далеких від медицини", — пояснила жінка своє рішення.
Малюк витримав дорогу в Інституті серця України у Києві. Після великих обстежень, констатації факту смерті мозку та вирішення всіх юридичних аспектів було дозволено роботу трансплантологів.
"Нашого синочка проводжав в операційну весь персонал. Крізь свої я бачила і їхні сльози. Дякую вам за розуміння та підтримку. Ви Люди та Лікарі з великої літери, і тільки так! Борисе Михайловичу Тодуров, Ви робите великі справи, а Вашою командою лікарів можна тільки пишатися. Серце Юри, що б’ється, в грудях Соломії тому доказ. Я чекала до глибокої ночі результату операції. Коли мені сказали, що серце вже б’ється в іншій дитині, я вперше щиро посміхнулася. Серце мого сина б’ється!", — написала Катерина.
Органи її сина дали шанс на життя ще двом хлопчикам, пацієнтам клініки "Охматдит".
"Вранці я побачила Соломію, слухала серце. Морально я до цього була готова. А от коли вона одразу прокинулася і покликала маму, я розгубилася. Ось це і є та грань "смерть дає життя". Мені полегшало", — поділилася мама.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові дев’ятирічному хлопчику успішно видалили ракову пухлину нирки розміром 25 сантиметрів. Вона вже встигла дати метастази у легені, одна з них зовсім не працювала, а інша — лише на 50%. На щастя, лікування відбувається успішно.