"Для більшості це за межею, але я лікар": мама хлопчика-донора розповіла, чому наважилася віддати органи померлого сина

Мама хлопчика сама стала ініціатором донорства органів сина, щоб урятувати інших дітей

Мама померлого хлопчика, серце якого пересадили маленькій дівчинці, а інші органи ще двом дітям, розповіла, чому вона прийняла таке рішення і як це відбувалося.

Про це Катерина Сотнікова написала у Facebook.

"Сподіваюся і вірю, що моя розповідь розширить розуміння того, що відбувається, і подарує шанс на життя ще більшій кількості людей", — пише вона.

Жінка за фахом — лікарка, сім’я із Запоріжжя, але змінила багато місць проживання з початку повномасштабної війни. На момент трагедії вона із сином жила у Рівному. 3 липня у Юри під час пробудження після денного сну стався спонтанний крововилив у головний мозок.

"Не було провісників, падінь, ударів головою чи будь-якої іншої причини. На жаль, таке буває, вже нема кого звинувачувати, випадок на мільйон, і він стався саме з моїм сином. Внутрішньомозковий крововилив у стовбур головного мозку... з усіма наслідками, що випливають. Мої колеги зрозуміють, діагноз не буду розписувати… Я все зрозуміла… як лікар, але не могла прийняти… як мати", — пише мама.

Юра був здоровим та життєрадісним хлопчиком

Вона почала боротися за життя свого єдиного сина, шукати шляхи порятунку, транспортування, вірила та хапалася за всі примарні шанси.

"Через пару днів моя свідомість почала приймати реальність. А ось ця сама реальність за роки роботи в реанімації мені дуже близька і зрозуміла. Є неминучість, я знаю, як вона виглядає. Смерть мозку. Це лише справа часу... Але існує альтернатива, далеко не популярна, не освітлена нашій країні, більшість за межею розуміння і сприйняття. Трансплантація. Донорство… Мого сина вже не врятувати, я це нарешті усвідомила. І розуміла, що є шанс урятувати когось іншого", — ділиться Катерина.

Хлопчик практично одразу опинився в глибокій комі, "без перспектив життя" з медичної точки зору.

Однак, крім всього жаху, який переживала мама, їй довелося зіткнутися з труднощами у здійсненні задуманого. Вона сама стала ініціатором донорства та попросила допомоги у колег у пошуках варіантів, куди можна звернутися. Їй допомогло дуже багато людей.

"З боку виглядає божевіллям і дикістю. Але так склалося, що я не тільки мама, а ще й лікар. І моє розуміння того, що відбувається, набагато ширше, ніж у людей далеких від медицини", — пояснила жінка своє рішення.

Малюк витримав дорогу в Інституті серця України у Києві. Після великих обстежень, констатації факту смерті мозку та вирішення всіх юридичних аспектів було дозволено роботу трансплантологів.

"Нашого синочка проводжав в операційну весь персонал. Крізь свої я бачила і їхні сльози. Дякую вам за розуміння та підтримку. Ви Люди та Лікарі з великої літери, і тільки так! Борисе Михайловичу Тодуров, Ви робите великі справи, а Вашою командою лікарів можна тільки пишатися. Серце Юри, що б’ється, в грудях Соломії тому доказ. Я чекала до глибокої ночі результату операції. Коли мені сказали, що серце вже б’ється в іншій дитині, я вперше щиро посміхнулася. Серце мого сина б’ється!", — написала Катерина.

Операцію з пересадки серця робив кардіохірург Борис Тодуров

Органи її сина дали шанс на життя ще двом хлопчикам, пацієнтам клініки "Охматдит".

"Вранці я побачила Соломію, слухала серце. Морально я до цього була готова. А от коли вона одразу прокинулася і покликала маму, я розгубилася. Ось це і є та грань "смерть дає життя". Мені полегшало", — поділилася мама.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові дев’ятирічному хлопчику успішно видалили ракову пухлину нирки розміром 25 сантиметрів. Вона вже встигла дати метастази у легені, одна з них зовсім не працювала, а інша — лише на 50%. На щастя, лікування відбувається успішно.