"Для большинства это за гранью, но я врач": мама мальчика-донора рассказала, почему решилась отдать органы умершего сына

Мама мальчика сама стала инициатором донорства органов сына, чтобы спасти других детей

Мама умершего мальчика, чье сердце пересадили маленькой девочке, а другие органы еще двоим детям, рассказала, почему она приняла такое решение и как это происходило.

Об этом Екатерина Сотникова написала в Facebook.

"Надеюсь и верю, что мой рассказ расширит понимание происходящего и подарит шанс на жизнь еще большему количеству людей", — пишет она.

Женщина по профессии — врач, семья из Запорожья, но сменили много мест жительства с начала полномасштабной войны. На момент трагедии она с сыном жила в Ровно. 3 июля у Юры во время пробуждения после дневного сна произошло спонтанное кровоизлияние в головной мозг.

"Не было предвестников, падений, ударов головой или любой другой причины. К сожалению, такое бывает, уж некого винить, случай на миллион, и он произошел именно с моим сыном. Внутримозговое кровоизлияние в ствол головного мозга… со всеми вытекающими последствиями. Мои коллеги поймут, диагноз расписывать не буду … Я всё поняла… как врач, но не могла принять… как мать", — пишет мама.

Юра был здоровым и жизнерадостным мальчиком

Она начала бороться за жизнь своего единственного сына, искать пути спасения, транспортировки, верила и хваталась за все призрачные шансы.

"Через пару дней мое сознание начало принимать реальность. А вот эта самая реальность за годы работы в реанимации мне очень близка и понятна. Есть неизбежность, я знаю, как она выглядит. Смерть мозга. Это только дело времени … Но существует альтернатива, далеко не популярная, не освещенная в нашей стране, для большинства за гранью понимания и восприятия. Трансплантация. Донорство … Моего сына уже не спасти, я это, наконец, осознала. И понимала, что есть шанс спасти кого-то другого", — делится Екатерина.

Мальчик практически сразу оказался в глубокой коме, "без перспектив на жизнь" с медицинской точки зрения.

Однако кроме всего ужаса, который переживала мама, ей пришлось столкнуться с трудностями в осуществлении задуманного. Она сама стала инициатором донорства и попросила помощи у коллег в поисках вариантов, куда можно обратиться. Ей помогло очень много людей.

"Со стороны выглядит сумасшествием и дикостью. Но так сложилось, что я не только мама, а ещё и врач. И моё понимание происходящего намного шире, чем у людей далеких от медицины", — пояснила женщина свое решение.

Малыш выдержал дорогу в Институте сердца Украины в Киеве. После обширных обследований, констатации факта смерти мозга и решения всех юридических аспектов была разрешена работа трансплантологов.

"Нашего сыночка провожал в операционную весь персонал. Сквозь свои я видела и их слезы. Спасибо вам за понимание и поддержку. Вы Люди и Врачи с большой буквы, и только так! Борис Михайлович Тодуров, Вы совершаете великие дела, а Вашей командой врачей можно только гордиться. Бьющееся сердце Юры в груди Соломии тому доказательство. Я ждала до глубокой ночи результата операции. Когда мне сказали, что сердце уже бьется в другом ребенке, я впервые искренне улыбнулась. Сердце моего сына бьется!", — написала Екатерина.

Операцию по пересадке сердца делал кардиохирург Борис Тодуров

Органы ее сына дали шанс на жизнь еще двоим мальчикам, пациентам клиники "Охматдет".

"Утром я увидела Соломию, слушала сердце. Морально я к этому была готова. А вот когда она тут же проснулась и позвала маму, я растерялась. Вот это и есть та грань "смерть дает жизнь". Мне стало легче", — поделилась мама.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове девятилетнему мальчику успешно удалили раковую опухоль почки размером 25 сантиметров. Она уже успела дать метастазы в легкие, одно из них совсем не работало, а другое — только на 50%. К счастью, лечение проходит успешно.