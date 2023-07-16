Дівчину оштрафували, бо та відправила власні інтимні відео через Telegram. Що не так з цією історією?

Суддя встановив, що відео, які були відправлені в рамках приватного листування — порнографія

Наскільки прискіпливими мають бути межі приватності та свободи в інтернеті? Це питання стало актуальним у світлі останніх подій, які розгорнулися на Полтавщині. 11 липня Новосанжарський районний суд виніс шокуюче рішення щодо дівчини, яка надіслала комусь приватні знімки через популярний месенджер Telegram. Однак те, що стало наслідком звичайного акту приватності, перетворилося на протилежне. У підсумку поліція не тільки відкрила справу, а навіть залучила мистецтвознавчу експертизу.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень звинувачення проходить за статтею 301 КК України — виробництво та збут порнографічної продукції. Правоохоронці призначили дівчині 34 тисячі гривень штрафу, а також конфіскували телефон, як знаряддя злочину.

Сама історія почалася так: у лютому 2023-го року жінка зняла два відео із власною мастурбацією та зберігала на своєму телефоні. А 19 лютого через Telegram надіслала їх іншому користувачу меседжера. Третя особа якимось чином підгледіла листування і заявила на дівчину в поліцію.

В матеріалах справи дії жінки описані як такі, що "…містять цинічну, непристойну, спеціальну демонстрацію геніталій, не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти та містять порнографічний зміст…".

Мусимо відзначити, що приватний обмін інтим-контентом є формою свободи інформаційного обміну. Коли особа надсилає такий контент обраному адресату, то це скоріше не "поширення" в широкому сенсі, а приватне листування. Однак відомо, що дівчина визнала свою провину, чим фактично підтвердила, що зберігала порнографічні матеріали з метою їх розповсюдження.

"Висновок, що можна зробити з цієї історії — з кодексів мають бути вилучені й швидко забуті всі статті, повʼязані з "порнографією", бо вони самі і є порнографією в сучасному розумінні цього слова", – пише український активіст Святослав Шеремет.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений у Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.

До речі варто згадати, що що на початку повномасштабного вторгнення в Україні з'явився рух під назвою Теронліфанс. Суть проєкту можна описати простим алгоритмом: люди жертвують гроші на потреби Збройних Сил України та тимчасово переміщених осіб, відправляють учасницям (або учасникам) скриншот квитанції та отримують за це нюдс, тобто інтимну фотокартку.

Мета ініціативи— збільшити кількість пожертвувань на потреби України й таким чином прискорити нашу перемогу. Явище навіть стало популярним. На сьогодні в рамках тегу #теронліфанс на потреби армії перерахували вже понад 31 мільйона гривень.