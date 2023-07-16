Девушку оштрафовали, потому что она отправила собственные интимные видео через Telegram. Что не так с этой историей?

Суд установил, что видео, которые были отправлены в рамках частной переписки, — порнография

Насколько придирчивыми должны быть пределы конфиденциальности и свободы в интернете? Этот вопрос стал актуален в свете последних событий, развернувшихся на Полтавщине. 11 июля Новосанжарский районный суд вынес шокирующее решение в отношении девушки, которая прислала кому-то частные снимки из-за популярного мессенджера Telegram. Однако то, что стало следствием обычного акта конфиденциальности, превратилось в противоположное. В итоге полиция не только открыла дело, но даже привлекла искусствоведческую экспертизу.

По данным Единого государственного реестра судебных решений, обвинение проходит по статье 301 УК Украины — производство и сбыт порнографической продукции. Правоохранители назначили девушке 34 тысячи гривен штрафа, а также конфисковали телефон как орудие преступления.

Сама история началась так: в феврале 2023 года женщина сняла два видео с собственной мастурбацией и хранила на своем телефоне. А 19 февраля через Telegram направила их другому пользователю месседжера. Третий человек каким-то образом подсмотрел переписку и заявил на девушку в полицию.

В материалах дела действия женщины описаны как "содержащие циничную, непристойную, специальную демонстрацию гениталий, что не отвечает моральным критериям, оскорбляют честь и достоинство человека, побуждая недостойные инстинкты и содержат порнографическое содержание…".

Следует отметить, что частный обмен интим-контентом является формой свободы информационного обмена. Когда особа присылает такой контент избранному адресату, то это скорее не "распространение" в широком смысле, а частная переписка. Однако известно, что она признала свою вину, чем фактически подтвердила, что хранила порнографические материалы с целью их распространения.

"Вывод, что можно сделать из этой истории — из кодексов, должны быть изъяты и быстро забыты все статьи, связанные с "порнографией", потому что они сами и являются порнографией в современном понимании этого слова", – пишет украинский активист Святослав Шеремет.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней с момента его оглашения.

Кстати, стоит вспомнить, что в начале полномасштабного вторжения в Украине появилось движение под названием Теронлифанс. Суть проекта можно описать простым алгоритмом: люди жертвуют деньги на нужды Вооруженных Сил Украины и временно перемещенных лиц, отправляют участницам (или участникам) скриншот квитанции и получают за это нюдс, то есть интимную фотографию.

Цель инициативы – увеличить количество пожертвований на нужды Украины и таким образом ускорить нашу победу. Явление даже стало популярным. На сегодняшний день в рамках тега #теронлифанс на нужды армии перечислили уже более 31 миллиона гривен.