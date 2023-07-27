ЗСУ починають нову фазу контрнаступу: що західні ЗМІ пишуть про цілі та терміни

Нову операцію побічно підтвердив Володимир Зеленський

Збройні сили Україну розпочинають нову фазу масштабного контрнаступу. Нова велика операція може розгортатися вже зараз — майже через 2 місяці після початку літньої кампанії.

Про це повідомляють західні ЗМІ.

Так, за даними Bloomberg, ЗСУ розпочали великий наступ на півдні України, а контрнаступ набирає обертів.

"Наступ стався майже через два місяці після того, як Україна розпочала наступ на добре укріплені російські оборонні рубежі. Досі просування було повільним через російські мінні поля, танкові загородження та інші засоби захисту", — йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що нову операцію побічно підтвердив Володимир Зеленський, заявивши під час свого чергового звернення "Слава всім, хто захищає Україну! До речі, наші хлопці на фронті сьогодні показали дуже добрі результати. Чудова робота! Подробиці пізніше". При цьому росіяни також говорять про "значні зусилля України".

Агентство з посиланням на ISW пише, що "українські сили розпочали велику механізовану контрнаступну операцію" в західній частині Запоріжжя і "зважаючи на все, прорвали деякі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції".

Цитує Bloomberg і американського міністра оборони Ллойда Остіна. Глава Пентагону зазначає, що "Україна добре підготовлена ​​і добре навчена, щоб боротьба була успішною". Крім того, у Білому домі зазначають, що наступ ЗСУ не зупинився – він відбувається – хоч і повільно.

Видання CNN, цитуючи Остіна, також говорить про новий масштабний наступ ЗСУ. Вони наводять його заяву, в якій він каже, що "Київ виділяє більше сил для свого контрнаступу проти росії".

При цьому глава оборонного відомства США не став коментувати хід контрнаступу чи конкретні деталі поля бою, але сказав, що Україна "зберігає живу силу та техніку".

Журналісти зазначають, що за словами двох офіційних осіб США, це є ознакою того, що "вони визначили потенційні слабкі місця в оборонних лініях росії, які можна використати".

Тут варто нагадати, що раніше "Телеграф" повідомляв, що в США заговорили про нову масштабну операцію ЗСУ. Її мета — просунутися через російські мінні поля та інші укріплення у напрямку міста Токмак, а у разі успіху до Мелітополя та Азовського моря. За словами українських офіційних осіб у Вашингтоні, нова операція у разі успіху може зайняти від одного до трьох тижнів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Британії заспокоїли щодо контрнаступу ЗСУ.