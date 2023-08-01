По всій Україні оголошувалась повітряна тривога: що відбувається (оновлено)

Російські окупанти могли застосувати гіперзвукові ракети

Вдень 1 серпня на всій території України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Військові повідомили про ймовірність того, що росіяни можуть розпочати обстріл.

Інформація про це була опублікована у Telegram-каналі Повітряних сил ЗС України.

Було зафіксовано зліт одразу кількох МіГ-31К. Таким чином, була загроза застосування військами рф гіперзвукових ракет "Кинжал".

"МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинжал", що становить загрозу всім регіонам країни. МіГ-31К можуть супроводжувати: — Винищувачі Су-30СМ", — зазначали у профільному Telegram-каналі.

У зв’язку з небезпечною ситуацією громадян просили перебувати в укриттях та не залишати їх до скасування сигналу повітряної тривоги.

Об 11.57 було повідомлено про відбій повітряної тривоги в українських областях.

Зазначимо, що під час масованої атаки по Україні 26 липня російські окупанти використали чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" у бік Хмельницької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що окупанти завдали ракетного удару по житловому багатоквартирному будинку в Кривому Розі. В результаті є загиблі та постраждалі, серед яких є діти.