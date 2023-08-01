По всей Украине объявлялась воздушная тревога: что происходит (обновлено)

Российские оккупанты могли применить гиперзвуковые ракеты

Днем 1 августа на всей территории Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Военные сообщили о вероятности того, что россияне могут начать обстрел.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале Воздушных сил ВС Украины.

Был зафиксирован взлет сразу нескольких МиГ-31К. Таким образом, была угроза применения войсками рф гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны. МиГ-31К могут сопровождать: — Истребители Су-30СМ", — отмечали в профильном Telegram-канале.

В связи с опасной ситуацией граждан просили находиться в укрытиях и не покидать их до отмены сигнала воздушной тревоги.

В 11:57 было сообщено об отбое воздушной тревоге в украинских областях.

Отметим, что во время массированной атаки по Украине 26 июля российские оккупанты использовали четыре аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" в сторону Хмельницкой области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что оккупанты нанесли ракетный удар по жилому многоквартирному дому в Кривом Роге. В результате есть погибшие и пострадавшие, среди которых есть дети.