Удар россиян по Кривому Рогу: число погибших растет, среди них ребенок, раненых десятки

Спасатели уже эвакуировали 30 человек

Количество погибших и пострадавших в результате ракетной атаки по дому в Кривом Роге, которую утром 31 июля устроили российские оккупанты, увеличилось. На месте продолжаются поисково-спасательные работы

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, на данный момент известно о четырех погибших людях. Также число пострадавших уже достигло 43, среди них есть дети.

"Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека, из них ребенок 2013 г.р., эвакуированы 30 человек", — говорится в сообщении.

На данный момент к поисково-спасательным работам привлечены 230 человек и 57 ед. техники.

Фото - Сергей Лысак

Отметим, что по словам главы МВД Игоря Клименко, у пострадавших обнаружены рваные и резаные раны, переломы и минно-взрывные травмы. Состояние большей части из этих людей — удовлетворительное. Однако два человека находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 28 июля российские оккупанты нанесли удары по Днепру двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". В результате был поврежден многоэтажный жилой дом. Известно, что из-за атаки захватчиков пострадали 9 человек, среди которых двое детей.