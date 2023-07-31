Удар росіян по Кривому Рогу: кількість загиблих зростає, серед них дитина, поранених десятки

Рятувальники вже евакуювали 30 людей

Кількість загиблих і постраждалих внаслідок ракетної атаки по будинку в Кривому Розі, яку вранці 31 липня вчинили російські окупанти, побільшала. На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Так, на цей час відомо про чотирьох загиблих людей. Також кількість постраждалих вже досягла 43, серед них є діти.

"Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи, з них дитину 2013 р.н., евакуйовано 30 осіб", — йдеться у повідомленні.

На цей момент до пошуково-рятувальних робіт залучено 230 осіб та 57 одиниць техніки.

Фото — Сергій Лисак

Зазначимо, що за словами голови МВС Ігоря Клименка, у постраждалих виявлено рвані та різані рани, переломи та мінно-вибухові травми. Стан більшої частини цих людей — задовільний. Проте дві людини перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 28 липня російські окупанти завдали ударів по Дніпру двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Внаслідок цього було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Відомо, що через атаку загарбників постраждали 9 людей, серед яких двоє дітей.