Удар по Кривому Рогу: вже відомо про загиблого та постраждалих

На місці продовжують працювати рятувальники

Внаслідок атаки по Кривому Розі, яку росіяни здійснили 31 липня, одна з ракет влучила по житловому будинку, друга — по чотириповерховому будинку навчального закладу. Відомо про одного загиблого та десяти постраждалих.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram.

"Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція", — написав він.

Водночас Клименко додав, що друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Станом відомо, що одна людина загинула. Ще десять осіб звернулися по медичну допомогу. Наразі рятувальники продовжують свою роботу – гасять вогонь та розбирають завали. Не виключається, що там можуть бути люди.

Зазначимо, що за словами спікера Повітряних Сил Юрія Ігната, найімовірніше, окупанти використали балістику. Проте точна інформація щодо цього буде після виявлення уламків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 липня російські загарбники атакували Львів. Ними було завдано ракетного удару по житловому будинку. В результаті загинули шестеро людей.