"Атака дронів": Олег Жданов пояснив, звідки у росіян стільки безпілотників

Незважаючи на санкції, росія знайшла шляхи для закупівель

росія активно нарощує виробництво дронів-камікадзе, зокрема "Ланцетів". Ця проблема для України є досить актуальною.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"У ворога стає все більше дронів. Спочатку цими "Ланцетами" вони почали уражати техніку, а зараз вже й особовий склад. І я так розумію, що з кожним тижнем росія буде нарощувати кількість своїх дронів на фронті. Санкції — санкціями, але вони спромоглися налагодити не лише виробництво, а ще й закупівлю. У нас ті ж дрони Mavic закуповують здебільшого волонтери, а у них — держава. І це зовсім інші обсяги", — зазначив експерт.

Він наголосив, що зараз війна переходить в стадію дистанційного ураження противника.

"В артилерії по боєприпасах ми намагаємося досягти паритету, а от по дронах ми різко просідаємо", – констатує Олег Жданов.

Водночас, Україна здатна протидіяти російській навалі дронів. Для цього важливо збільшувати кількість засобів радіоелектронної боротьби.

"До речі, зараз на підході черговий пакет військової допомоги на суму 1,3 млрд доларів, і планується, що в цьому пакеті будуть засоби РЕБ і протиповітряної оборони близького радіусу дії", – розповів Олег Жданов.

Більше про те, що змінять у балансі сил систематичні атаки на Крим, поява у ЗСУ касетних боєприпасів та особливості українського контрнаступу читайте на сайті "Телеграф": "Україна ніколи не буде в НАТО, бо комусь треба воювати з росією": інтерв’ю з військовим експертом Олегом Ждановим".

Раніше "Телеграф" писав про те, що українська армія має потребу в 24 тисячі дронів різних типів, в тому числі ті, які використовують одноразово. При цьому кількість безпілотників потрібно постійно збільшувати, аби забезпечити перевагу над ворогом.