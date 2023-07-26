"Атака дронов": Олег Жданов объяснил, откуда у россиян столько беспилотников

Несмотря на санкции, россия нашла пути для закупок

россия активно наращивает производство дронов-камикадзе, в частности "Ланцетов". Эта проблема для Украины достаточно актуальна.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"У врага становится все больше дронов. Сначала этими "Ланцетами" они начали поражать технику, а теперь уже и личный состав. И я так понимаю, что с каждой неделей россия будет наращивать количество своих дронов на фронте. Санкции — санкциями, но они смогли наладить не только производство, но еще и закупку. У нас те же дроны Mavic закупают в основном волонтеры, а у них — государство. И это совсем другие объемы", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас война переходит в стадию дистанционного поражения противника.

"В артиллерии по боеприпасам мы пытаемся достичь паритета, а вот по дронам мы резко проседаем", – констатирует Олег Жданов.

В то же время Украина способна противодействовать российскому нашествию дронов. Для этого важно увеличивать количество радиоэлектронной борьбы.

"Кстати, сейчас на подходе очередной пакет военной помощи на сумму 1,3 млрд долларов и планируется, что в этом пакете будут средства РЭБ и противовоздушной обороны близкого радиуса действия", — рассказал Олег Жданов.

Больше о том, что изменят в балансе сил систематические атаки на Крым, появление у ВСУ кассетных боеприпасов и особенности украинского контрнаступления читайте на сайте "Телеграф": "Украина никогда не будет в НАТО, потому что кому-то нужно воевать с россией": интервью с военным экспертом Олегом Ждановым".

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинская армия нуждается в 24 тысячах дронов разных типов, в том числе используемых одноразово. При этом количество беспилотников следует постоянно увеличивать, чтобы обеспечить преимущество над врагом.