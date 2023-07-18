Армия дронов должна расти: сколько беспилотников нужно Украине

Беспилотников должно быть столько же, сколько и патронов, считает эксперт

Украинская армия нуждается в 24 тысячах дронов разных типов, в том числе тех, которые используются одноразово. При этом количество беспилотников нужно постоянно увеличивать, чтобы обеспечить преимущество над врагом.

Об этом сайту "Телеграф" рассказал Вадим Юник, председатель наблюдательного совета оборонно-технической компании FRDM и один из экс-руководителей ОО "Аэроразведка".

"ВСУ стараются постоянно очень гибко подходить к наступлению. По типам можно видеть из того, что используется. Есть очень много быстро расходящихся дронов: FPV-дроны и подобные модификации. Потому что это недорогая версия точного боеприпаса. Достаточно точного. Их, грубо говоря, должно быть столько, сколько патронов. То есть, очень много. Для этого должен быть постоянный поток. Речь идет об одноразовых дронах, которые могут уничтожить бронированную технику оккупантов или их склад, укрепление и т.д.", — рассказал Вадим Юник.

Подробнее о том, сколько беспилотников нужно для ВСУ и выдерживает ли страна темп оснащения армии технологическими устройствами, читайте в публикации на сайте "Телеграф": "FPV-дронов должно быть, как патронов": эксперт об усилении ВСУ".

Ранее "Телеграф" писал о том, что взрывы на Крымском мосту 17 июля могли стать следствием атаки надводными БПЛА. Уникальные украинские морские беспилотники впервые заявили о себе 29 октября прошлого года, атаковав российские военные корабли в бухте оккупированного Севастополя.