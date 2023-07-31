Удар по Кривому Рогу: уже известно о погибшем и пострадавших

На месте продолжают работать спасатели

В результате атаки по Кривому Рогу, которую россияне совершили 31 июля, одна из ракет попала по жилому дому, вторая — по четырёхэтажному зданию учебного заведения. Известно об одном погибшем и десяти пострадавших.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

"Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция", — написал он.

В то же время Клименко добавил, что вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома, в результате чего возник пожар. По состоянию известно, что один человек погиб. Еще десять человек обратились за медицинской помощью. На данный момент спасатели продолжают свою работу — тушат огонь и разбирают завалы. Не исключается, что там могут находиться люди.

Отметим, что по словам спикера Воздушных Сил Юрия Игната, вероятнее всего, оккупанты использовали баллистику. Однако точная информация по этому поводу будет после обнаружения обломков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 июля российские захватчики атаковали Львов. Ими был нанесен ракетный удар по жилому дому. В результате погибли шесть человек.