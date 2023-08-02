Топ-менеджер "Укрнафти" час від часу літає в Емірати, але нікого це не турбує – екснардеп Береза

Береза хоче побачити реакцію президента на вояж Кудіна

Хоча приклад народного депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова мав би навчити можновладців не виїжджати за межі України без зайвої на то причини, це правило стосується далеко не всіх.

Так, колишній народний депутат України Борислав Береза розповів про закордонні "вояжі" віце-президента з питань корпоративної стратегії та розвитку "Укрнафти" Дениса Кудіна.

Як стверджує в своєму Telegram-каналі Борислав Береза, чиновник "Укрнафти" цьогоріч двічі встиг злітати в ОАЕ, де живе його родина.

Першого разу це відбулося 23 березня, коли Кудін перетнув кордон за наказом про відрядження до Румунії усього на два дні. Але замість повернення через 2 дні до України Кудін на тиждень полетів… в Емірати, стверджує Береза.

"За подібне до Арістова прийшла СБУ. А Кудін, замість спілкування з СБУ, наприкінці травня відправився ще у одне "відрядження" на 4 дні, і знову до Еміратів", — дивується Борислав Береза.

Найбільш цікавим у поїздках чиновника є те, що його перша поїздка 23 березня дивним чином збіглася із заявою Національного антикорупційного бюро України про підозру колишньому голові Фонду держмайна Дмитру Сенніченку за отримання неправомірної вигоди у розмірі 500 млн грн. Мова тоді йшла про махінації навколо одеського припортового заводу. Про цю підозру НАБУ повідомило 22 березня.

До чого тут Деніс Кудін? До листопада 2021 року саме Деніс Кудін був першим заступником голови ФДМУ і його ім'я спливало в журналістських розслідуваннях в контексті ОПЗ. То ж виїхати до Румунії наступного дня після заяви НАБУ могло бути для Деніса Кудіна дуже доречним аби "перечекати", натякає Береза.

"Для колишніх чиновників посади в держкомпаніях то не лише спосіб підзаробити, але і мати можливість в будь-який момент виїхати у закордонне "відрядження". Цікаво принциповість президента у відношенні Арістова за підробку відрядження поширюватиметься і на Кудіна? Чекаємо на повідомлення ДБР! Чи це інше?", — натякає Борислав Береза на використання права на закордонне відрядження посадовцями для власної втечі від правоохоронців.

Як підкреслює колишній нардеп, президент обіцяв бути безкомпромісним то ж цікаво побачити реакцію на "відрядження" Кудіна.

Нагадаємо, раніше під час війни народний депутат України Юрій Арістов був помічений на відпочинку на Мальдівах, хоча офіційно мав би бути у відрядженні у Польщі. Через те СБУ та ДБР зайнялося розслідуванням відпочинку нардепа.