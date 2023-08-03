Власники приватних клінік у Києві та Харкові продавали немовлят за кордон: фото та подробиці

Встановлено щонайменше дев’ять таких випадків

Двоє власників приватних клінік у Києві та Харкові пропонували жінкам у скрутному становищі за гроші народити дітей від анонімних донорів під прикриттям сурогатного материнства. Немовлят вивозили за кордон.

Злочинну групу, до якої також входили адвокат, перекладач, менеджер та медперсонал, викрили, повідомляє національна поліція.

"Після виписки з клініки жінка у супроводі кількох фігурантів йшла до РАГСу, де вказувала іноземця-замовника як батька, тим самим вносячи недостовірні відомості до офіційних документів, і дозволяла виїзд дитини за кордон. У разі відмови фігуранти залякували та погрожували жінкам", — розповіли правоохоронці.

Вартість "послуг" для іноземців, із якими підозрювані підписували контракт, становила від 50 до 70 тисяч євро. Породіллям обіцяли 12 тисяч євро, але здебільшого їх не виплачували.

Встановлено щонайменше дев’ять випадків, коли за цією схемою немовлят незаконно вивезли за межі України. У співпраці з іноземними колегами поліція встановлює подальшу долю дітей.

Під час оформлення документів та чергової спроби вивезти новонароджену дівчинку поліцейські затримали у місті Харкові замовника – громадянина іншої держави.

Як повідомляв "Телеграф", у Закарпатській області затримали чоловіка, який займався жахливою справою: продавав до Європи на органи дітей віком 1-2 роки.