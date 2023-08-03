Владельцы частных клиник в Киеве и Харькове продавали младенцев за границу: фото и подробности

Установлено как минимум девять таких случаев

Двое владельцев частных клиник в Киеве и Харькове, предлагали женщинам в затруднительном положении за деньги родить детей от анонимных доноров под прикрытием суррогатного материнства. Младенцев вывозили за границу.

Преступную группу, в которую также входили адвокат, переводчик, менеджер и медперсонал, разоблачили, сообщает национальная полиция.

"После выписки из клиники женщина в сопровождении нескольких фигурантов шла в ЗАГС, где указывала иностранца-заказчика как отца, тем самым внося недостоверные сведения в официальные документы, и разрешала выезд ребенка за границу. В случае отказа фигуранты запугивали и угрожали женщинам", — рассказали правоохранители.

Стоимость "услуг" для иностранцев, с которыми подозреваемые подписывали контракт, составляла от 50 до 70 тысяч евро. Роженицам обещали 12 тысяч евро, но в большинстве случаев их не выплачивали.

Установлено как минимум девять случаев, когда по этой схеме младенцев незаконно вывезли за пределы Украины. В сотрудничестве с иностранными коллегами полиция устанавливает дальнейшую судьбу этих детей.

Во время оформления документов и очередной попытки вывезти новорожденную девочку полицейские задержали в городе Харькове заказчика – гражданина другого государства.

Как сообщал "Телеграф", в Закарпатской области задержали мужчину, который занимался ужасным делом: продавал в Европу на органы детей в возрасте 1-2 лет.