Зеленський зробив цікавий натяк, розповідаючи про проведену Ставку: "Результатами задоволені"

Також обговорювався розвиток ВПК

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача. Серед іншого під час зустрічі було проведено аналіз застосування високоточної зброї, за словами глави держави, зараз не час для деталей, "але результатами задоволені".

Про ставку Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

Засідання тривало три години, було обговорено багато питань, які потребували особливої уваги.

"Фронт. Доповіді по всіх напрямках. Головком Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський. Наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістика. "Зерновий коридор". Доповіді Віце-прем’єра Кубракова, міністра Кулеби, командувача Неїжпапи та наших розвідок. Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", — йдеться у повідомленні.

Також обговорювався розвиток ВПК. Була заслухана доповідь міністра зі стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

"Максимально спрощуємо процедури наших оборонних підприємств, щоби вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами", — написав Зеленський.

Крім того, було проведено аналіз застосування високоточної зброї.

"Наразі не час озвучування деталей. Але результатами задоволені", — резюмував президент.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 4 серпня СБУ спільно з Міністерством внутрішніх справ провела спеціальну операцію в бухті Новоросійська, під час якої було пошкоджено великий десантний корабель "Оленєгорський горняк".