Тубдиспансер з перукарем: в клініці на Черкащині виявили цікаву штатну одиницю

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) виявляє приклади неефективного менеджменту і витрачання коштів з боку керівників медичних закладів

Нещодавно голова НСЗУ Наталія Гусак вдруге побувала у Черкаському туберкульозному диспансері. Лікарі і медичний персонал закладу вже під час війни перекривали дороги і привертали увагу до проблеми: їм не виплачували декілька місяців зарплату. Найчастіше у таких випадках голови лікарень звинувачують НСЗУ.

НСЗУ зі свого боку виконує всі фінансові зобов'язання, підкреслила голова регулятора. Минулого року Національна служба здоров'я України навіть вводила пакет "Забезпечення кадрового потенціалу", за яким дофінансовувала заклади, які мали труднощі з виплатою зарплат.

"Але є безвідповідальний керівник з епохи ще радянського керівництва: у нього п'ятиповерхове приміщення, в якому на 18 лікарів величезна кількість адмінперсоналу. На одного лікаря — до трьох немедичних працівників, навіть не медсестер і не санітарок. Уявіть, торік у нього в штаті був навіть перукар. Це мене найбільше вразило", — ділиться Наталія Гусак.

Паралельно з тим, жодної роботи з черкащанами з виявлення туберкульозу, за словами голови НСЗУ, диспансером не велось.

"Туберкульоз зростає в умовах війни, а людина думає, що ми маємо просто так дати декілька мільйонів, щоб він міг далі утримувати перукаря в штаті, — говорить Наталія Гусак. – Зараз гроші для лікарні заробляють лікарі, які надають послуги. І ці лікарі, які не отримують зарплату(!), фінансують неефективний менеджмент керівника, а все це покриває власник — обласна рада".

Як розвивалась ця ситуація, хто на що і в якому випадку може скаржитись НСЗУ, чому у поле зору регулятора наразі потрапили керівники і власники медичних закладів — читайте у першій частині великого інтерв'ю з Наталією Гусак, яка вийде на порталі "Телеграф" завтра, у суботу, 5 серпня, о 10:00.