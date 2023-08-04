Суспільство і держава повинні спільно працювати над створенням інклюзивного середовища для ветеранів з інвалідністю

Волонтерка вважає, що цьому питанню важливо приділити особливу увагу

Внаслідок повномасштабної війни в Україні буде велика кількість людей з інвалідністю. Міністерство ветеранів ігнорує цю проблему та нічого не робить, щоб створити в Україні критично важливе інклюзивне середовище.

Про це в інтерв’ю FM Галичина розповіла волонтерка та виконавча директорка фонду "Мрія" Тетяна Комлик (Татуся Бо).

"Ще два роки тому для нас інклюзивність полягала в тому, що при вході в магазин був пандус. Також людина на візку могла пересуватися між полицями в супермаркеті. Зараз це поняття треба розширювати. Йдеться і про ставлення до людей з інвалідністю, і про пандуси, доступність до поліклінік, лікарів, доступність до освіти, роботи. Вже зараз українські підприємці відчувають брак кадрів у певних галузях. Вони готуються до того, що братимуть на роботу людей з інвалідністю внаслідок бойових дій. Тому потрібно говорити про те, як облаштувати офіс, як прокомунікувати з колективом, щоб ця підтримка була не принизлива, не нав'язлива", — зазначила Татуся Бо.

За словами волонтерки, інклюзивність має допомагати, а не перетворювати людину на безпомічну і неповносправну.

"У нас вже тисячі ветеранів, які демобілізовані внаслідок поранень. У нас найближчим часом будуть сотні тисяч таких ветеранів. Мінвету вже в березні цього року потрібно було працювати і думати над цим. Хлопці і дівчата, які зараз на протезах, вони ще вчора були сильними, прекрасними. Вони і залишаються такими. Їм важливо, щоб до них зберігалося таке ставлення, що вони сильні і справляються з усім", — підсумувала виконавча директорка фонду "Мрія".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові відверто кажуть, що у питанні забезпечення підрозділів досі є невирішені проблеми. Одне з таких питань – харчування військовослужбовців-веганів та вегетаріанців.