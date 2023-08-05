По всій Україні було оголошено повітряну тривогу: що відомо

Українців просили перебувати у безпечних місцях

Зранку у суботу, 5 серпня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Небезпека була пов’язана з активністю МіГ-31К у повітряному просторі росії.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Зазначимо, МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал", які не можуть збити ППО у більшості регіонів України. Тому повітряні тривоги оголошуються по всій країні як "перестрахування" від можливих ударів. Українців закликають перебувати у безпечних місцях та зберігати спокій.

За даними моніторингових каналів, з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області росії в повітря піднялися чотири МіГ-31.

О 10:05 повітряну тривогу скасували для всіх областей України.

Як повідомляв "Телеграф", речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що в Чорному морі з’явилися російські ракетоносії, тому українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Крім того, спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому росія частіше почала бити ракетами по Україні у темний час доби. Це робиться не тільки з метою психологічного тиску, але також має практичний сенс.