По всей Украине объявили воздушную тревогу: что известно

С утра в субботу, 5 августа по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Опасность связана с активностью МиГ-31К в воздушном пространстве россии.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Отметим, МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", которые не может сбить ПВО в большинстве регионов Украины. Поэтому воздушные тревоги объявляются по всей стране в качестве "перестраховки" от возможных ударов. Украинцев призывают находиться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

По данным мониторинговых каналов, в воздух поднялись четыре МиГ-31.

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