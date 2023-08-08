Чому школярів під час війни прагнуть повернути на очне навчання: "Наслідки вже помітні"

Цього року у четвертий клас підуть діти, чий перший клас припав на ковідний 2020-й

В Міністерстві освіти і науки вважають, що навчальні заклади України повинні прагнути повернення до офлайн-режиму навчання. Тому "Телеграф" запитав у експертів в галузі освіти, чому такий формат навчання потрібен нашим школярам і студентам.

Так, на думку співзасновниці ГО "Смартосвіта" і ексрадниці очільника МОН Іванни Коберник, відновлювати очне навчання варто всюди, де це дозволяє безпекова ситуація і є укриття. За словами експертки, результати досліджень в усіх країнах, які проводили вимірювання освітніх втрат після пандемії Covid-19, фіксували нижчі показники, аніж у доковідні часи.

"У всіх країнах, незалежно від рівня ВВП чи інших показників. І це без війни. Особливо помітні наслідки це має в початковій школі — цього року у четвертий клас підуть діти, чий перший клас припав на ковідний 2020-й. Тобто, серед них є діти, які ніколи не були в класі. Не знають, що таке виконувати шкільні рутини, працювати в групі, давати собі раду в колективі, не кажучи про можливість отримати допомогу і консультацію вчителя в момент, коли вона потрібна", — каже Іванна Коберник в коментарі "Телеграфу".

Громадська діячка зазначає: підлітки вже відчувають на собі наслідки дистанційки — без відвідування школи їм важче самоорганізовуватися і розраховувати час. Між тим, ці важливі навички, які атрофуються чи не розвиваються без очного навчання, вкрай необхідні в дорослому житті.

Більш докладніше про те, чому МОН надало перевагу очному навчанню із вкрай сумнівними перспективами, замість того, аби оптимізувати дистанційну форму занять, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Офлайн чи онлайн? Чому МОН хоче повернутися до "очки", попри загрозу блекауту взимку"

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