Видача повісток українцям за кордоном: юристи назвали три проблеми

Юридичні прогалини в Законі про мобілізацію зводять нанівець намагання воєнкомів призвати в армію українців, які перебувають за кордоном.

Нові Правила ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, а також Закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію не пояснюють, як українські дипустанови за кордоном повинні "сприяти поверненню військовозобов’язаних і резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час".

Про це розповіли опитані сайтом "Телеграф" правознавці.

"Сприяння поверненню" — це просто може бути розмова, — каже адвокат Олександр Золотухін. – Навіть якщо у консульстві будуть повідомлені, що якісь особи перебувають у розшуку у зв’язку з тим, що вони не з’явилися у військкомат, вручити повістку вони все одно не можуть, але зобов’язані провести розмову, нагадати про конституційний обов’язок. Тобто "посприяти" поверненню. "Сприяння" дуже узагальнене слово, що не має точного юридичного тлумачення, тому практичне застосування нівелюється".

По-друге, дипломатів нема в переліку осіб, які можуть вручати повістки.

"Ніяких повноважень на вручення повісток у них нема", — запевняє "Телеграф" юрист Андрій Новак.

По-третє, навіть якби дипломати і могли б виписувати повістки, на думку експертів видання, реалізація такого права не мала б жодного сенсу.

"Припустимо, вони видадуть повістку, людина не з’явилася у військкомат, а притягти до відповідальності за те, що не з’явилася, та накласти штраф може лише начальник ТЦК. А справа така розглядається лише в присутності людини. Тобто її треба доставити. А як? Нереально. Тому і нема сенсу", — коментує "Телеграфу" юрист Дмитро Бузанов.

Більше про те, чи можуть в посольстві або консульстві України вручити повістку, читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Дипломати-воєнкоми: чи можуть посольства мобілізувати українців за кордоном".

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чи видають посольства українцям повістки в армію.