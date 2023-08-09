Выдача повесток украинцам за границей: юристы назвали три проблемы

Юридические пробелы в Законе о мобилизации сводят на нет попытки военкомов призвать в армию находящихся за рубежом украинцев.

Новые Правила ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, а также Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации не объясняют, как украинские дипучреждения за рубежом должны "способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время".

Об этом рассказали опрошенные сайтом "Телеграф" правоведы.

"Содействие возвращению" — это просто может быть разговор, — говорит адвокат Александр Золотухин. – Даже если в консульстве будут уведомлены, что какие-то лица пребывают в розыске в связи с тем, что они не явились в военкомат, вручить повестку они все равно не могут, но обязаны провести беседу, напомнить о конституционном долге. То есть, "посодействовать" возвращению. "Содействие" очень обобщенное слово, не имеющее точного юридического толкования, поэтому практическое применение нивелируется".

Во-вторых, дипломатов нет в списке лиц, которые могут вручать повестки.

"Никаких полномочий на вручение повесток у них нет", — уверяет "Телеграф" юрист Андрей Новак.

В-третьих, даже если бы дипломаты и могли выписывать повестки, по мнению экспертов издания, реализация такого права не имела бы никакого смысла.

"Допустим, они выдадут повестку, человек не явился в военкомат, а привлечь к ответственности за то, что не явился, и наложить штраф может только начальник ТЦК. А дело такое рассматривается только в присутствии человека. То есть, его нужно доставить. А как? Нереально. Поэтому и нет смысла", — комментирует "Телеграфу" юрист Дмитрий Бузанов.

Больше о том, могут ли в посольстве или консульстве Украины вручить повестку, читайте на сайте "Телеграф" в статье: " Дипломаты-военкомы: могут ли посольства мобилизовать украинцев за границей".

Напомним, ранее мы объясняли, выдают ли посольства украинцам повестки в армию.